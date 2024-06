Naging close bigla ang kakilala lang

Ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko kung saan naging close ko raw at parang naging BFF pa nga ang mga taong hindi ko naman talaga sobrang kilala sa totoong buhay? Sa panaginip ko kasi, nakasama ko raw na mag-travel at nakatabi pa sa bus ang dalawang tao na halos kakilala ko lang dahil hindi naman talaga kami nag-uusap at nag-interact lang kami dahil sa isang mutual friend. Ibig bang sabihin nito ay may certain connection na rin sa amin?

Azi

Normal sa atin ang magkaroon ng koneksyon sa mga taong kilala natin nang personal. ‘Yung mga tao na nakasama natin sa hirap o sa ginhawa o naging close natin dahil sa pagkakaroon ng similarities sa isa’t isa. Sila ang mga matatawag nating ‘best friend’ o kaya ay kapamilya kahit na hindi naman talaga natin sila tunay na kadugo. Pero kung sa panaginip mo ay mga taong hindi mo lubos na kilala ang nakasama mo, nangangahulugan ito na malawak ang iyong interes at mga opurtunidad sa buhay.

May koneksyon ang panaginip na ito sa pagkakaroon ng maayos na harmony o relasyon sa mga taong nakakasalamuha mo sa iyong waking life – ito man ay taong malapit sa iyo o bagong kakilala lamang.

Kung nagkaroon kayo ng maayos na palitan ng usapan ng taong nasa panaginip mo, sinasabi nito na papabor sa iyo ang mga susunod na mangyayari sa iyong buhay. Halimbawa na lamang ang pagkakaroon ng smooth business transactions at maayos na relasyon sa kapamilya na magbibigay sa iyo ng sense of peace o kapayapaan sa kasalukuyan mong status.

Sa mga single, pwedeng mangahulugan ito na makakakilala ka totally different person sa naging ex mo at magugustuhan ka rin niya!

Sa kabilang banda naman, maaaring sinasabi rin ng panaginip na ito na sa ngayon ay nasa isang mahirap kang sitwasyon at ang acuiantence distant friend mo ay sumisimbolo sa mga reget mo sa buhay.

Sinasabi ng panagip mong ito na kailangan mong tanggapin ang current situation mo. Sa ganitong paraan, mas mabilis kang makakabangon. Ang susunod na phase matapos ng acceptance ay ang pagbabago sa buhay mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com