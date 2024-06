Mga P-pop group kinabog na K-pop sa ‘Pinas

Nakakatuwa na namamayagpag ang mga kantang Pinoy sa weekly music chart ng Spotify na Top Songs Philippines.

Apat sa Top 5 songs ay mga kantang Pinoy na pinangungunahan ng latest single ni Maki na ‘Dilaw’ na sinundan ng dalawang hit songs ng BINI, ang latest na ‘Salamin, Salamin’ sa Top 2 at sumunod naman ang ‘Pantropiko’.

Nasa Top 4 naman ang kantang ‘Please Please Please’ ni Sabrina Carpenter at sa Top 5 ang ‘Karera’ ng hottest Filipino music act ngayon na BINI.

Grabe ang suporta ng mga Pinoy sa sarili nating musika. Sa ibang Southeast Asian countries kasi ay banyagang musika ang namamayagpag sa kanilang weekly music chart sa Spotify.

Gaya sa Thailand na puro K-pop songs ang nangunguna sa Top Songs Thailand chart.

Malakas pa rin naman ang K-pop sa atin pero mas malakas ang suporta ng mga Pinoy sa P-pop na sariling atin.

Sa katunayan ay mas lumalakas pa ang monthly listeners ng mga P-pop idol groups natin gaya ng BINI na may 6.9 million monthly listeners na, matatandaan na sa sinulat ko last week ay 6.6 million pa lamang ito.

Sumunod ang Kings of P-pop, ang SB19, na may 1.9 million monthly listeners na sinundan ng ALAMAT na may 1 million monthly listeners.

Ang nasabing grupo ang ikatlong P-pop idol group na umabot sa 1 million ang monthly listeners.

Ang ALAMAT ay ang grupo ng Ninuno Media ni Direk Jason Paul Laxamana at mayroong anim na miyembro na kinabibilangan nina Taneo, Mo, Tomas, R-Ji, Alas, at Jao.

Ang nakakatuwa pa sa mga P-pop idol group ay nagkakaisa sila na mas mapalakas pa ang P-pop at ang OPM imbes na magkaroon ng competition.

Sa ngayon ay tinuturing ng ilang fans na Holy Trinity ng P-pop ang BINI, SB19, at ALAMAT.

Bonggels!