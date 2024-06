Matagumpay na muling umuusad ang mga mahihirap na barangay sa mga kanayunan dahil sa Support to Barangay Development Program (SBDP) ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Ito ang iniulat ni NTF-ELCAC Deputy Executive Director at SBDP Action Officer Monico Batle sa isang virtual press.

Kasama ni Batle, si Engr. Rene V. Valera, Office of Project Development Services Assistant Director and Localization of EO70 Project Management Office Head-DILG, sa pagtalakay ng temang: “Empowering Barangays: SBDP’s Success in Uplifting Conflict-Affected Communities.”

Anila, naiangat na ang mga lugar na ‘conflict-affected communities’ dahil sa mga inilatag na infrastructure projects, enhancing accessibility, education, technology, at healthcare services sa.mga barangay na ito, na nagbunga na rin ng kasiglahan sa.mga naninirahan doon.

“Unang-una, yung travel time, kung dati ang nakakadaan lang diyan ay kabayo at kalabaw eh ngayon, pwede na silang gumamit ng 4-wheel na sasakyan, pwede na motor at habal-habal. So ang resulta niyan, yung kanilang agri-products napapadala nila sa merkado ng maiksing oras. (So) isa yan sa mga naging impact na generic sa lahat yung produkto nila ay napupunta nila sa merkado ng mas maaga kaya malaki yung impact ng economy sa sitio o nung barangay,” paliwanag ni Batle.

Ang mga mag-aaral aniya ay ganun din, na dating naglalakad ng malayo, at ang iba pa nga ay tumatawid pa ng mga ilog at sapa para lamang makarating sa kanilang mga paaralan ay ngayo’y hatid-hatid na ng mga habal-habal.