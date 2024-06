Maaring may koneksiyon din si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa Lucky South 99, ang nadiskubreng scam hub sa Porac, Pampanga, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian.

Sa ocular inspection na isinagawa nitong Lunes nang umaga, sinabi ni Gatchalian na batay sa nakalap nilang impormasy-on, mayroong koneksiyon si Guo sa Lucky South 99. Hindi lang nila maisapubliko dahil patuloy ang ginagawang pagsisiyasat hinggil dito.

“Based sa information, meron siyang connection [sa Lucky South 99]. Hindi pa lang namin masabi ang details through part-ners at kausap niya,” pahayag ni Gatchalian sa isang press conference.

Bago ito, tatlong gusali ang ininspeksiyon ng senador kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) kung saan nadiskubre nila ang mga scam farm o mga opisina kung saan ginagawa ang iba’t ibang uri ng pang-i-scam.

“First impression ko, nakita natin na ito na yata ang pinagkabrutal, pinaka¬bayolente at pinakamalaking [POGO hub] na napuntahan natin. Talagang malakas ang ebidensiya na may torture na nangyari, may prostitution at meron silang nakitang passport,” ani Gatcha¬lian.

Sa naunang pagsalakay ng PAOCC sa naturang scam hub, nakumpiska ang mahigit 2,312 desktop at hinala ni Gatchalian, may 2,000 ang nagtatrabaho roon.

Ininspeksiyon din ang gusali na tinutuluyan ng mga empleyado at ang KTV bar building kung saan sa ikalawang palapag makikita ang maraming kuwarto at hinihinalang ginagawa ang prostitusyon.

“Makikita natin may inumin pa at pagkain pa, ibig sabihin, ‘yan ang element of surprise, 161 na nagtatrabaho dito ang nakuha nila. So, nawala ang 1,800 plus na nagtatrabaho dito,” saad pa ni Gatchalian.

Sabi pa ng senador, mayroon link sa Bamban scam hub ang nadiskubre sa Porac dahil pareho sila ng panahon na itinayo – 2019 hanggang 2022.

Wala pang pahayag si Mayor Guo sa bagong akusasyon ni Gatchalian. (Dindo Matining)