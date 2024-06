May hinihintay? Belle Mariano nakipagpuyatan sa mga faney

Binulabog na naman ni Belle Mariano ang kanyang mga fans nang maglapag ito ng prompt sa kaniyang Instagram broadcast channel nang madaling araw.

“Hi! Gising pa kayo?” ‘Yan ang tanong ni Belle sa kanyang channel na agad namang ni-reply-an ng marami sa kanyang mga tagasuporta. Pabirong sabi pa nga ng ilang netizen, baka may hinihintay siya kaya nagpuyat. Kaloka, ha!

Marami rin namang netizen ang agad na nag-reply sa kanilang idolo, na nagpapatunay na 24/7 ay may nakasubaybay sa mga update ni Belle. May ilan pa ngang nag-rant kay Belle tungkol sa mga pinagdadaanan nila sa kanilang personal na buhay kaya hindi makatulog. Nakakaloka!

Narito ang ilan sa mga sey ng mga faney:

“Sana magkaroon ulit kayo ng movie ni Donny!”

“We really appreciate this. I love you!”

“Nagtutupi ako, Belle! Hahahahaha.”

“Nagising ako dahil sa’yo.”

“Wala nang can’t buy me love na nakakaalis ng pagod!”

“Gising na gising pa ko kasi masyadong masakit.”

Sa isa pa ngang entry ni Belle sa kanyang broadcast channel, sinagot niya ang mga nagtatanong kung bakit gising pa siya. Sey niya, “Sa mga nagtatanong bakit gising pa ko, bakit gising pa din kayo? Hahaha.” na siya namang pinaulanan ng laugh reactions ng kanyang mga supporters.

Agad din naman niyang nilinaw na gusto lamang niyang mag-good night sa kanyang mga minamahal na fans, sabay sabing mahal niya ang mga ito at nami-miss na rin.

Ang bongga talaga ng mga simpleng pangbubulabog na ito ni Belle, no? It goes to show how much she appreciates her fans, na kahit siguro pagod na sa mga ganap niya, ay nakuha pang kumustahin at batiin ang kanyang mga supporter. Kabog! (Carl Balasa)