Klima sa politika

Isa sa pinaka-mahalagang gawain ng isang kalihim ay ang pagbuo ng mga polisiya at programa ayon sa mandato ng kaukulang departamento ng gobyerno, na siyang basehan sa mga gagawin upang ang leadership agenda ng Pangulo ng bansa ay maisakatuparan.

Si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Ma. Antonia “Toni” Yulo-Loyzaga ng ay masasabi kong isa sa mga kalihim na may napapanahong programa. Klaro ring ang “whole-of-society” approach ni Pangulong Ferdinand “Bong Bong” Marcos, Jr. ay naisusulong nito.

Ang nilunsad na programang Project TRANSFORM (Transdisciplinary Approach for Resilient and Sustainable Communities) ni Secretary Yulo-Loyzaga ay talagang napapanahon.

Una, sa programang ito, ang mga Local Government Units (LGU) ay pangungunahan ang nararapat na pagkakaroon ng aktibong partisipasyon at kooperasyon ng iba’t-ibang sektor, maging mga indibidwal, sa mga nasasakupang munisipalidad o siyudad. Isa sa mga layunin ay magkaroon ng mas komprehensibo at epektibong mga hakbang at gawain upang palakasin ang katatagan ng pamayanan sa pagharap sa mga weather extremes (heat waves, bagyo).

Mas malawak ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa kani-kanilang mga lugar. Masasabi ring mas may direktang malasakit ang mga ito dahil mismong kaligtasan at kabuhayan nila ang mga nakasalalay.

Sa pamamagitan ng Project TRANSFORM ni Secretary Yulo-Loyzaga, mas mabibigyan na ng daan ang mga kaalaman at malasakit na ito upang maging bahagi ng solusyon at paraan sa pagharap ng buong pamayanan laban sa mga weather extremes dahil sa nagbabagong klima, o mas kilalang climate change.

Napapanahon siya lalo pa’t katatapos pa lang ng El Niño na nagdala ng napaka-tinding heat wave sa buong bansa, na naglagay sa peligro sa kaligtasan ng mga mamayan, at nagdulot ng napakamahal na danyos sa mga kabuhayan lalo na ng mga magsasaka.

Napapanahon din ito upang ang klima ay maging bahagi na ng pulitika. Nalalapit na ang campaign season para sa halalan sa 2025. Sa naranasang mapaminsalang El Niño, at sa malaking posibilidad na may La Niña na magaganap, nakatuon ang atensyon ng mga mamamayan sa kani-kanilang mga lider, lalong-lalo na sa binotong Mayor.

Ilang mga environmentalist groups na ang nagsusulong ng green leadership—adbokasiya upang ang pamumuno ay magkaroon ng sapat na atensyon para sa kalikasan at climate change.

Sa nakaraang malupit na El Niño, maraming mamamayan ang umasa sa kanilang mga lokal na leaders upang maging ligtas at magkaroon ng tulong para sa kanilang mga kabuhayan. Sa posibleng La Niña na maaaring magdala ng mga kakaibang lakas ng pag-ulan at bagyo, muling aasa ang mga mamamayan sa mga leaders sa lugar nila.

May mga mahahalagang tanong ang maaaring nabubuo na sa isipan ng mga mamamayan. Ang mga LGU leaders ba ay may sapat na plano—hindi lang upang maayudahan ang mga maaaring maaksidente at kabuhayang masalanta, kundi ang mas mahalagang aksyon upang mapababa, kung di man ay walang kaligtasang mameligro at kabuhayang masasalanta sa mga paparating na weather extremes?

Sa mga nakaraang panahon, ang mga LGU leaders ay mas nakatuon ang aksyon sa pag-responde sa mga resultang danyos. Hindi kaya ito na ang tamang panahon upang magkaroon naman ng konsiderasyon at aksyon upang katatagan ng kaligtasan at kabuhayan ay seryosong isapuso’t isagawa ng mga lokal na namumuno?

Naniniwala akong ang iba’t-ibang sektor sa bawat pamayanan ay handa na sa mas aktibong partisipasyon at kooperasyon upang ang paglaban sa bangis ng mga weather extremes ay mas makayanan. Nakasalalay ito sa mga nahirang na mga local leaders upang ito ay magawa.

Napapanahon na ang “preventive measures.” Mas kaya na itong magawa dahil sa Project TRANSFORM ni Secretary Yulo-Loyzaga at ng DENR na naaayon sa “whole-of-society” approach ni PBBM. Lahat ay may mai-aambag para sa solusyon.

Napapanahon na na ang klima ay maging bahagi ng pulitika. Maaaring sabihing ito ay isa sa mga mahahalagang batayan para mas maunawaan ang ibig sabihin ng Bagong Pilipinas.