Kayla Sanchez kinubra 2 ginto sa Canada swimfest

PINATATAG ni Filipino Canadian Kayla Noelle Sanchez ang kanyang pagkakataon na makamit ang pinag-aagawan na silya para irepresenta ang Pilipinas sa centerpiece sport na swimming matapos magwagi ng gintong medalya sa women’s 50m freestyle ng Mel Zajac, Jr. International Swim Meet sa UBC Aquatic Center sa Vancouver, Canada.

Ito ay matapos itala ng 23-anyos na si Sanchez ang kanyang bagong women’s 50m at 100m freestyle sa pagbura sa Philippine national records sa pagtatapos ng kompetisyon nakaraang Linggo.

Inuwi ni Sanchez ang dalawang gintong medalya sa 50m at 100m freestyle events sa pagtatala ng mga bagong oras na 25.28 segundo at 54.25 segundo.

Ang Filipino-American na si Heather While ng BC PN ay sumabak din sa nasabing event subalit kinapos sa podium matapos na tumapos na pang-apat sa tiyempo na 26.12 ticks.

Matatandaang pinag-aagawan nina White at Sanchez ang natatanging silya para sa magrerepresenta sa Pilipinas sa kababaihan sa nalalapit nang ganapin na 2024 Summer Olympics sa Paris, France.

Hinihintay ng Philippine Aquatics, Inc. ang resulta sa huling kompetisyong sinalihan ng dalawang swimmer na siyang magdedesisyon at magiging basehan ng asosasyon sa ipapadalang atleta base sa universality spot sa papalapit na deadline sa qualifications ng mga naghahangad makasali sa kada apat na taong Olmpiana.

Si Sanchez, na isang Olympic relay silver winner sa pagkatawan sa Canada, at si Hatch, na Southeast Asian Games medal winner, ay aangkinin ang dalawang universality places na pinapayagan bawat bansa batay sa puntos.

Si Sanchez ay may 845 puntos para pamunuan ang panig ng babae batay sa mga puntos at oras ng World Aquatic habang si Hatch ay nangunguna sa lahat ng Filipino male tanker na may 816 puntos. (Lito Oredo)