Justin Jed Ortillo hari sa boys U12

NAGWAGI via tiebreak points si Justin Jed Ortillo ng Cabuyao City, Laguna upang sungkitin ang korona sa katatapos na boys under-12 division ng Mayor Seth Frederick “Bullet” P. Jalosjos National Age Group Chess Championships Grand Finals na nilaro sa Dapitan City Sports Complex, Zambonaga del Norte nitong Linggo.

Nakapagtala si Ortillo ng anim na puntos sa seven rounds Swiss System chess tournament matapos kalusin sa last round si John Curt Valencia ng Dasmarinas City, Cavite, kapareho niyang karta si Noel “Nonoy” Bernil Jr. ng Tanjay, Negros Oriental.

Dahil mababa ang tiebreak points ay lumanding si Bernil sa second place habang third place si Jerrick Roose Albert na nakalikom ng six points sa event na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines, (NCFP).

“Masaya po ako sa panalo ko, sana magtuloy-tuloy po ang panalo ko sa ibang sasalihan kong chess tournaments,” saad ni Ortillo. (Elech Dawa)