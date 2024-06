Itinanggi ni Senadora Imee Marcos na tatakbo siya bilang alkalde ng Maynila sa 2025 elections dahil ang hangad lamang niya ang muling maging miyembro ng Senado.

“Yes, I’m up for reelection in May next year des¬pite many rumors that I am running for mayor for Manila City and other places, magpapa-reelect lang ako,” sabi ni Marcos sa panayam ng mga reporter.

Subalit hindi umano niya alam kung magiging bahagi siya ng senatorial slate ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“‘Di ko nga alam kung kasama ako, nakikita ko iba’t ibang slate. Palagay ko magiging 50 kasi napakarami po namin, mara-mi, kaya nalilito ako,” saad pa niya.

Sa mga nagdaang taon, kinokontra ng senador ang ilang polisya ng gobyerno, tulad ng ratipikasyon ng Regional Comprehensive Economic Partnership at ang pagkupkop sa mga Afghanistan habang pinoproseso ang kanilang visa sa US.

Nilinaw naman ng senadora na hindi niya kinokontra ang mga hakbang ng kapatid niyang Pangulo kundi naghahayag lang siya ng opinyon para mas lalo pang mapaganda ang administrasyon ng kanyang kapatid. (Dindo Matining)