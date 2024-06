Heart Evangelista hinimatay sa sobrang pagod

Nag-Instagram Live si Heart Evangelista nitong Lunes ng tanghali para makipagkuwentuhan sa kanyang 16.1 Million followers.

Nakaupo sa makeup chair si Heart at siya mismo ang nagme-makeup sa sarili habang isa-isang sinasagot ang random questions ng kanyang followers.

Habang inaayusan ng buhok si Heart at bago magsimulang mag-apply ng makeup ay ikinuwento niya na nahimatay daw siya sa huling fashion week show na dinaluhan niya dahil sa sobrang pagod.

Kaya nitong Lunes ay pumili lang daw siya ng limang events na pupuntahan. Marami raw siyang tinanggihang invites. Mas gusto raw niyang mag-chill at relax lang.

Ayaw na raw niya ma-stress sa kakapalit ng looks. Nag-apologize na rin siya sa mga brand na hindi niya mapupuntahan.

Bawat fashion event kasi na pinupuntahan niya sa Fashion Week ay kailangan niyang magpalit ng looks, siyempre kailangan niyang isuot at gamitin ang damit, accessories, bag, at shoes ng brand ng pupuntahan niyang fashion event.

Dagdag pa ni Heart, first time raw niyang nawalan ng malay sa tanang buhay niya dahil sa sobrang pagod at stress. Kaya ingat na ingat na raw siya.

Samantala, dinedma naman ni Heart ang mga online questions ng mga intrigerang Marites sa socmed. May mga nagtanong kasi sa misis ng Senate President Chiz Escudero about Pia Wurtzbach.

Sa nasabing IG live rin ni Heart ay flinex niya ang dalawang mamahaling relo na suot niya. Magkapareho ‘yung relo pero magkaiba ang mga oras.

‘Yung isa ay oras sa Italy at ‘yung isang relo ay oras naman sa Pilipinas ang naka-set. Ginagawa niya raw ito palagi ‘pag nasa ibang bansa siya dahil palagi raw siyang may oras para sa mister.

Wow, sweet naman ng First Lady ng Senate. Napa-sana all na lang ang mga netizen.