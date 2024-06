EJ Obiena hari uli sa Poland tourney

ITINALA ni Paris Olympics-bound pole vaulter Ernest John “EJ’ Obiena ang pangatlong sunod nitong titulo matapos na tanghaling kampeon sa ginanap na Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland.

Balik ang kumpiyansa ng 28-anyos na Tokyo Olympian gamit ang kanyang bagong pole sa paglampas nito sa taas na 5.87 metro upang biguin ang pitong karibal sa pagtatala din sa bagong stadium at meet record ng torneo.

“Back-to-back competitions in Poland was definitely a blast!!!,” sabi ni Obiena. “5.87m here in @memorialcybulskiego for the win with a bonus meeting and stadium record. Thank you Poznan for the great time.”

Pumangalawa kay Obiena ang home bet na si Piotr Lisek ng Poland na nalampasan ang 5.82m habang pangatlo si Husaain Asim Al-Hizam ng Saudi Arabia na may naitalang 5.62 metro.

Hindi naman nagbibigay ng mga gintong medalya sa invitational events dahil hindi ito isang championship event.

Katatapos lamang ni Obiena itala ang kanyang season best sa paglampas sa 5.97 metro upang iuwi ang titulo sa men’s pole vault event ng 2024 Irena Szewinska Memorial noong Huwebes, Hunyo 20 (Biyernes, Hunyo 21 Manila) sa Bygoszcz, Poland.

Gamit ang mga bago nitong pole ay tinawid ng unang Pilipinong nakapagkuwalipika sa nalalapit na Paris Olympics ang kanyang pinakamataas na talon na may malaki pa na distansiya upang maiuwi ang pangalawang korona sa taon sa outdoor season at ikatlong podium finish sa pangkalahatan.

Samantala’y ipinagpatuloy naman ni Robyn Lauren Brown ang kanyang paghahangad na tuluyang magkuwalipika sa Paris Olympics sa pagtatapos nito sa pangpiong puwesto sa women’s 400m hurdles sa ginanap na 2024 Meeting Madrid sa Madrid, Spain.

Itinala ng Fil-American na si Brown ang 57.32 segundo sa ginanap na finals upang makatipon ng dagdag na puntos para sa inaasam nitong posibleng makasama sa mga kinakailangan na atleta base sa rankings ng internasyonal nito na asosasyon na IAAF. (Lito Oredo)