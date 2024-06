Dom, Cat, Marco, Cristine nagpabinyag

Tuluyan na ngang niyakap nina Dominic Roque, Catriona Gray, Marco Gumabao, at Cristine Reyes ang buhay Kristiyano matapos nilang magpabinyag sa Favor Church Manila nitong nakaraang weekend.

Kaniya-kaniya nga silang post sa kani-kanilang social media ng kanilang mga binyag moments!

Para kay Catriona, ang kanyang pagiging Kristiyano ay isang “New beginning with Jesus.” Feeling fulfilled din daw siya na mai-declare ang kanyang faith. Kahit nga raw nabinyagan na siya noong bata, gusto pa rin niya itong gawin bilang isang adult. Bongga, ha.

Para naman sa magdyowang Cristine Reyes at Marco Gumabao, ito raw ay new step sa kanilang Christian life together. Sey pa nga ni Marco, hindi niya gugustuhing gawin iyon sa iba. Kabog!

Isa pa nga sa mga nagpabinyag ay ang very controversial na si Dominic Roque! Mukhang mas naging close siya kay Lord dahil sa rami ng pagsubok na pinagdaanan niya these past few months.

Ang bongga ngang makita na may mga celebrities na very open sa kanilang faith. It’s good to see rin na hindi sila naliligaw ng landas despite the many temptations the showbiz industry opens for them. It also helps na mas makilala sila ng kanilang mga supporters behind the limelight.

Sabi nga sa isang kataga, “Faith, no matter how small, can move mountains.” At mukhang for so many people, just like our dear celebrities na nagpabinyag, ito ay totoo. Kaya para kina Catriona, Dominic, Marco, at Cristine, congratulations and may your faith guide you not just sa career but sa mga dadating na struggles as well.

Ayun na! (Carl Balasa)