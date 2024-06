ABSUWELTO na sa lahat ng kasong may kaugnayan sa ilegal na droga si dating senator Leila de Lima.

Ito’y matapos na ibasura ng Muntinlupa City Regional Trial Court (RTC) Branch 206 kahapon ang ikatlo at huling kasong conspiracy to commit drug trading na iniharap ng administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte laban sa dating senadora.

Ang nasabing korte rin ang pumayag na makapagpiyansa si De Lima noong Nobyembre 2023 at kalaunan ay nagpalaya rito matapos ang halos pitong taon na pagkakakulong.

Pinagbigyan ni Branch 206 Presiding Judge Gener Gito ang demurrer ni De Lima sa ebidensiya.

Isinampa ng kampo ni De Lima ang demurrer to evidence dahil kumpiyansa sila na mahina ang inihaing mga ebidensiya ng prosekus­yon kaya hindi na nila kailangang magpakita pa ng sarili nilang ebidensiya.

Makaraan siyang payagan ng korte na makapagpiyansa, sinadya ng kampo ng senadora na maghain ng demurrer sa halip na litisin ang huling kaso.

Sa kanyang huling kaso, inakusahan ang dating senadora ng pagiging kasabwat sa laganap na kalakalan ng ilegal na droga sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison (NBP) sa kanyang kapasidad bilang dating kalihim ng Department of Justice (DOJ) na may supervisory powers sa national penitentiary.

Pinaratangan si De Lima na nasuhulan umano ng P70 milyon ng mga Bilibid convict na tumulong sa kanyang kandidatura para manalong senador noong 2016.

Samantala, inabsuwelto rin ng Quezon City RTC Branch 76 si De Lima sa dalawang disobedience case nito.

Inaprubahan ng nasabing korte ang petition for certiorari na inihain ng kampo ni De Lima para rebyuhin ang desisyon ng Quezon City Metropolitan Trial Court na nagbasura sa kanyang motion to dismiss the disobedience cases.

May kinalaman ang kaso sa umano’y utos ni De Lima sa dati niyang bodyguard-driver na si Ronnie Dayan na dedmahin ang subpoena ng Kongreso na nagsasagawa noon ng pagdinig sa mga akusasyon laban sa dating mam­babatas.

Una nang sinabi ni De Lima na tutulong siya sa mga biktima ng drug war ni dating pangulong Duterte na napagkaitan ng hustisya kapag nakalabas siya ng kulungan. (Betchai Julian)