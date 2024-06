Dehadong Secretary hanep sa ‘Gran Copa’

MULA’T sapol sa larangan ng karera na kapag Araw ng Maynila ay nagkakadehaduhan, parang nagiging tradisyon na ito sa karerahan.

Nitong Linggo ng hapon ay dehado agad sa unang race nang manalo si Secretary sa 2024 Philracom “Gran Copa De Manila” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nagsaya agad ang mga dehadista sa pagkakapanalo ni Secretary, inilampaso nito ang liyamadong si 2023 two legs Triple Crown winner Jaguar sa isang wire-to-wire win.

Sinakyan ni John Allyson Pabilic, humarurot agad paglabas ng aparato si Secretary pero hinabol agad siya ni Fortissimo upang magtagisan ng bilis sa unahan.

Hanggang sa kalagitnaan ng karera ay nagbabanatan sa unahan sina Secretary at Fortissimo habang nanonood sa tersero at pang-apat sina Istulen Ola at Jaguar, ayon sa pagkakasunod.

Pagsapit ng far turn ay lumayo nang bahagya si Secretary, lamang na ito ng tatlong kabayo sa umagaw ng segundo puwesto na si Istulen Ola.

Nakadikit sina Istulen Ola at Jaguar kay Secretary pagdating ng huling kurbada, kalahating kabayo na lang ang lamang ng winning horse.

Pero hindi natinag sa unahan si Secretary, nanatili itong tangan ang bandera sa rektahan kaya nanalo ito ng may apat na kabayong agwat sa pumangalawang si Mimbalot Falls, tersero si Istulen Ola habang pang-apat si Easy Does It.

Inirehistro ni Secretary ang tiyempong 1:39.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Ronaldo David ang premyong P600,000.

Nakopo ng owner ni Mimbalot Falls ang P200,000 habang nasungkit ng mga may-ari nina Istulen Ola at Easy Does It ang P100,000 at P50,000 premyo. (Elech Dawa)