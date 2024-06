Chris Paul pakakawalan ng Golden State Warriors

PAGKATAPOS ng isang season sa Warriors, mukhang aalis na ng Golden State si Chris Paul.

Sa unang pagkakataon sa 18-year NBA career, pumayag ang 39-year-old guard na pumasok off the bench at maging floor general ng second unit.

Ayon kay NBA insider Marc Stein sa Substack, tinitimbang daw ng Golden State ang kanilang trade option para kay CP3.

Kung pakakawalan sa free agency si Paul, hindi malayong magkainteres daw sa kanya ang dalawang teams ng Los Angeles – Clippers at Lakers.

Matagal nang magkaibigan sina CP3 at LeBron James.

“I’ve been hearing for weeks now that the Clippers – even though Russell Westbrook possesses a $4 million player option for next season – have interest in both Paul and Kyle Lowry to supply backcourt depth,” ani Stein.

Nag-average si Paul ng 9.2 points, 3.9 rebounds, 6.8 assists sa 58 games sa Dubs nitong 2023-24.

Papasok na si Paul sa non-guaranteed final year ng kanyang kontrata. Puwede siyang maging free agent kapag ini-waive ito ng Golden State na naghahanap din ng mas maluwag na salary cap para may ibabala sa extension talks kay Klay Thompson. (Vladi Eduarte)