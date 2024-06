Binuking ni Direk: Kim Chiu, Paulo Avelino hintayan sa pag-uwi

Viral agad ang interview ni MJ Felipe sa director ng ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ na si Chad Vidanes.

Tinanong kasi ng entertainment correspondent ng ABS-CBN Integrated News si Direk Chad tungkol sa mga bida ng series na sina Kim Chiu at Paulo Avelino.

Umpisa pa lang ay inusisa na agad si Direk Chad tungkol sa intimate scene ng KimPau.

Ayon kay Direk Chad, kinausap niya ang dalawang bida bago gawin ang eksena.

“Tinanong ko saan sila comfortable and as much as possible ayun nga, na parang andoon na kasi kami sa point ng characters na kung saan hindi na makapagpigil.

“They were both madly in love with each other,” pahayag ni Direk Chad.

Pero ang nagpakilig sa KimPau fans ay ang rebelasyon ni Direk Chad na nag-aantayan ang dalawa na matapos ang taping ng isa’t isa para sabay silang umuwi.

“Parang ano rin naman siguro ‘yun… courtesy,” sey ni Direk Chad.

Sundot naman ni MJ, “Courtesy o parang sweetness?”

Ayon pa kay Direk Chad, hinahatid ni Paulo si Kim sa car at saka sila sabay aalis ng set.

Tinanong din ni MJ kung bakit hinihintay ni Paulo matapos si Kim?

Sagot ni Direk Chad, “As a gentleman ‘yang si Paulo. Kudos talaga, sobrang gentleman niya.”

Dagdag niya pa, “Si Kim din naman, kapag alam niyang konti na lang ‘yung kukunan namin, she waits for Paulo.”

'Yun na!