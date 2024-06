Bianca Pagdanganan nakisalo sa 41st place

HINDI nasustina ni Bianca Pagdanganan ang kanyang magandang simula bagaman nakamit pa rin ang kagalang-galang nitong pagtatapos sa ika-41 na puwesto sa ikatlong major ng LPGA sa season, ang KPMG Women’s Open Championship sa Sammamish, Washington.

Matapos ang isang pares ng par 72 sa unang dalawang round, nawalan ng lakas si Pagdanganan sa ikatlo at ikaapat na round na may two-over 74 at 6 over 78 para sa kabuuang 8-over 296.

Gayunpaman, ito ay isang magandang pagtatapos na nakakuha sa kanya ng US$46,524 o P2.7 milyon at ang mahalagang Olympics ranking points na magpapatatag sa kanyang Top 35 na posisyon sa International Golf Federation(IGF) List at gawing pormal ang kanyang qualification sa Paris Games.

Si Pagdanganan, na ang huling round ay nasira ng siyam na bogey, ay tumapos ng anim na stroke na mas mahusay kaysa sa dating kasamahan sa Pilipinas at US Open champion na si Yuka Saso, na ika-68 sa 13-over 301. (Lito Oredo)