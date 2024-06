Baka wala nang pulis na matira

Mga 500 na pulis ng National Capital Region Police Office (NCRPO) ay nasibak daw mula Hulyo noong isang taon hanggang ngayon dahil sa iba’t ibang kasalanan.

Ito ay ayon kay NCRPO chief Maj. Gen. Jose Nartatez Jr. na sinasabi niyang internal cleansing sa kanilang hanay sa Philippine National Police (PNP).

Ang buong Metro Manila ay sakop ng NCRPO.

Kung ako ang tatanungin ninyo, ang 500 na pulis na natanggal sa Metro Manila ay napakalaking bilang.

Ang 500 na bilang ng tauhan ay katumbas ng isang batalyon sa Armed Forces of the Philippines.

Nangangahulugan na talagang mababa o walang disiplina ang ating kapulisan.

Sa ibang bansa, mangingilan lang ang pulis na nagkakakaso.

Hindi lang pala 500 na mga pulis ang natanggal, may 4,000 pang pulis ang nahaharap sa mga kasong administrative dahil sa iba’t ibang paratang sa kanila.

Biruin n’yo, kapag ang lahat ng 4,000 na pulis sa Metro Manila ay matanggal dahil sila’y napatunayang nagkasala, mapipilay ang PNP!

‘Di pa kabilang dito ang mga pulis na may kasong administratibo sa iba’t ibang rehiyon ng bansa.

Maraming mga pulis na pasaway o tiwali ang nasa serbisyo pa dahil matagal ang proseso sa pagdinig ng kani-kanilang kaso.

Isang malaking halimbawa ay yung pulis na pumatay ng isang teenager dahil sa pag-aagawan ng microphone mga ilang taon na rin ang nakaraan.

Ang pulis ay natanggal sa serbisyo matapos ang 20 years at hindi na niya natikman ang kanyang parusa dahil nang matapos ang kaso namatay na siya sa sakit.

Paano ko alam ito? Dahil ako at aking staff sa ‘Isumbong mo kay Tulfo’ ang nag-follow up ng kaso dahil isinumbong sa amin ng kamag-anak ng biktima ang pulis. Kami rin ang nagsampa ng kasong administratibo at kriminal sa naturang pulis.

Marami pang mga kasong idinulog sa ‘Isumbong’ ang ‘di pa nareresolba hanggang nagsara ang aming programa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Ang matagal na pagdinig ng kaso laban sa mga pulis ang dahilan na ang mga nagrereklamo ay umaatras na lang o nawawalan ng interes na ipursige ang kanilang mga reklamo.

Sinabi ng PNP chief na si Gen. Francisco Marbil na kung siya ang masusunod mas gusto niyang masibak agad sa serbisyo ang mga pulis na pasaway

Kung masusunod si Marbil na sibakin agad ang mga pulis na umabuso, wala nang pulis na matitira sa PNP.