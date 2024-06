Alexa Ilacad palaban sa body shamer

Kinabiliban at pinalakpakan si Alexa Ilacad sa pagiging palaban niya sa isang body shamer!

Shinare nga ni Alexa sa kanyang Instagram story ang komento ng isang netizen na, “Ang ganda mo pero may something talaga sa katawan mo na mejo off.”

Sinagot ito ni Alexa ng, “2024 na pero hindi ka parin aware na our bodies come in different shapes, sizes, and proportions? I’d suggest you to hit the books before making comments that are very… ‘off’.”

Ang nakakaloka, parang ayaw papigil ng basher ni Alexa at sumagot pa ng, “2024 na pero mukhang ang gusto mo lang na comment ay yung hindi ‘off’ para sayo? Dapat hindi ka nag artista if you can’t stomach the truth.”

At na-obvious lalo ang pagiging palaban ni Alexa sa sagot niya na, “What a dumb argument. Me being a celebrity doesn’t give you a free pass to be rude. ”

At lalong supalpal ang basher ni Alexa dahil naglagay rin siya ng caption sa IG story na iyon.

““Last time I checked, ang trabaho ko po bilang artista ay umarte, kumanta, sumayaw minsan, at magpasaya ng tao. (Which i love doing) Buuut it isn’t part of my job description to tolerate rude comments like this. Constructive criticism- I accept with an open heart, but this? Nah. Such a toxic mindset.”

Ang bongga ng pagiging palaban ni Alexa sa namintas sa kanya, ha! (Jun Lalin)