KALABAW lang daw ang tumatanda.

Ito ang pinatunayan ng isang 81-anyos na lolo na si Benjamin S. Naoe, tubong San Jacinto, Pangasinan na nakasama sa mga nagtapos ng kursong political science sa PHINMA University of Pangasinan sa Dagupan City ngayong 2024.

“Ang edukasyon ay bagay na napakahalaga dahil habang nabubuhay ay natututo,” ito ang mensaheng ipinaabot ni Naoe sa mga nagtapos ng nasabing kurso na kanyang kinuha.

Sa pahayag ni Naoe, kaya kursong political science ang kinuha niya dahil napapanahon at pawang pulitika ang napag uusapan ngayon.

Sa kuwento si Naoe, anak siya ng magsasaka sa bayan ng San Jacinto at sa hirap ng buhay, pinag aral siya ng kanyang ama ng pagmemekaniko.

Sinabi ng 81-anyos na graduate na ang pagiging mahinahon at mapagkumbaba ang kanyang susi sa tagumpay.

Sa kanyang kuwento, naranasan aniya niyang magtrabaho sa Maynila hanggang umalis siya, lumipat ng trabaho sa Pangasinan at nakapasok sa isang kompanya sa bayan ng Sison.

Na-promote aniya siya sa trabaho pero makaraan ang dalawang taon ay naisipan niyang magtrabaho sa Jeddah, Saudi Arabia kung saan namalagi siya mula 1979 hanggang 1999.

Nabiyudo siya noong 1985 at napilitan siyang magresign sa trabaho at umuwi sa bansa dahil kailangang maoperahan ang kanyang anak noon.

Noong 2000, muli raw siyang tinawagan ng kompanya sa Saudi at pinabalik, pero tuluyan siyang nagretiro noong 2017 alinsunod sa utos ng Hari ng Saudi na kailangan ng magretiro ang mga edad mahigit 70.

Noong mga panahon na iyon ay 73 anyos na siya. Nagdesisyon siyang pumasok sa alternative learning school sa Mangaldan National High School.

Matapos makakuha ng high school diploma, nag-enrol naman siya sa kolehiyo at binigyan siya ng 50% discount sa scholarship.

Noong una raw ay may mga tumutol sa kanyang pag-aaral pero hindi siya nagpatinag.

Napagtapos din niya ang kanyang anim na anak na may sarili na ring mga pamilya.(Allan Bergonia)