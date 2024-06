Kinumpirma ng Department of Migrant Workers (DMW) na ligtas na ang 27 marinong Pinoy na tripulante ng bulk carrier na inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea nitong weekend.

Sabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac, hindi tinamaan ang MV Transworld Navigator matapos magpakawala ng missile ang mga rebeldeng Houthi.

“Hindi siya tinamaan in a sense na na-immobilize siya,” wika ni Cacdac sa interview ng DZBB. “Nakapaglayag pa siya at nailig-tas ‘yung 27 crew on board.”

Ayon sa DMW chief, dapat umuwi muna ng Pilipinas ang mga marinong Pinoy oras na dumaong na sa ligtas na pantalan.

“Nakaranas sila ng pag-atake, baka kailangan munang umuwi sila sa kani-kanilang pamilya,” ani Cacdac.

Binanggit naman ng Department of Foreign Affairs (DFA) na nakalagpas na sa High-Risk Zone ang barko at patungo na sa Suez Canal sa Egypt.

Inatake raw ng mga rebelde ang MV Transworld Navigator dahil dumaong ito sa isang pantalan sa Israel.

Ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen ay pinopondohan ng bansang Iran. Inaatake nila ang mga barkong may koneksyon sa bansang Israel.

Kamakailan lamang, inatake rin nila ang MV Tutor, isang Liberian-flagged at Greek-owned ship. Nailigtas ang 21 marinong Pinoy sa nasabing barko at nakauwi na sa Pilipinas pero isang Pinoy ang nawawala hanggang sa lumubog ang barko.

Noong Nobyembre 2023, kinubkob naman ng rebeldeng Houthi at Galaxy Leader cargo ship at ginawang hostage ang mga tripulante. Hang-gang ngayon, hawak ng mga rebelde ang 17 marinong Pinoy.