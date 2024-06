White Lady Pasilip-Silip sa Pasilyo

Mga ka-Misteryo kahit saan ka man naroon merong mga gumagalang multo.

Tulad na lamang ng karanasan ni Mel ng Maynila na lagi niya napapansin ang mukha ng babaeng pasilip-silip sa inuupahan niyang condo.

Yan ang paksa natin ngayon: ‘Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Laging lumalabas ng kanyang condo unit si Mel tuwing dis-oras ng gabi at madalas niyang napapansin ang sumisilip na babae sa dulo ng pasilyo.

Misteryo: “Noong una mo bang nakita yung sumisilip na yun ano ang akala mo?”

Mel: “Akala ko tao lang na trip lang sumilip tuwing hatinggabi para manakot. Hindi ko talaga akalain na multo yun. Solid kasi ang tingin ko sa kanya.”

Misteryo: “Ano bang hitsura niya nang makita mo? Anong ginagawa niya?”

Mel: “Naglalakad kasi ako sa pasilyo I think past 12 midnight na yun may nakita akong sumilip sa bandang dulo mabilis lang. I thought bata lang yun na may kalaro pero imposible naman kasi hatinggabi na di ba.”

Misteryo: “So tinignan mo ba kung bata nga ba yun?”

Mel: “Hindi ko muna tinignan nung first time ko mapansin pero since then laging ganun everytime lumalabas ako may sumisilip. Medyo kinabahan ako kasi inisip ko hindi na tao ito. Pero one time tumayo lang ako sa pasilyo at yun nakita ko na naman siya. Nanlamig na ako hindi nga tao ito. Nag-u turn na ko balik sa unit ko.”

Misteryo: “Sana sinilip mo na kung ano siya.” Mel: “Yes ginawa ko the next night nilakasan ko loob ko ganun pa rin so lumapit na ko then nung papalapit ako NABULAGA ako may lumabas naka-white na babae at tumagos sa door ng isang condo unit sabi ko multo pala.”

Kayo mga ka-misteryo meron ba kayong ghost encounter, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.