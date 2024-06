Wesley So kasado sa Superbet

PUSPUSAN ang paghahanda ni Grandmaster Wesley So ng Estados Unidos sa 9th Grand Chess Tour 2024 Leg 2 Superbet Chess Classic sa Grand Hotel Bucharest sa Romania sa June 25-July 6.

Nakalaan ang $350,000 cash prize sa 12-day, 10-all-GM chessfest kung saan inaasahang mapapalaban si So, 30, tubong Bacoor, Cavite, kontra siyam na iba pang kapwa tigasing mga woodpusher.

May 2757 ELO rating at world No. 9 sa FIDE (Internnational Chess Federation) ranking, hadlang sa kanya sina world No. 2 American Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi ng Russia at Iranian-French Alireza Firouzja na kinakatawan ang France.

Kumukumpleto sa mga kalahok sa kaganapang magkakaloob sa kampeon ng $100,000 o P5.9 milyon na premyo, sina Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan, Frenchman Maxime Vachier-Lagrave, Rameshbabu Praggnanandhaa at Guresh Dommaraju ng India, Anish Giri ng Netherlands, at Romanian Bogdan-Daniel Deac.

Ipatutupad ang single round robin sa torneo na may ila-livetream para sa mga tagasunod ng sport, kukubarin ng second placer ang $65,000 (P3.8M), $48K (P2.8M) sa teersero, $32,000 (P1.8M), $26,000 (P1.5M) at $21,000 (P1.2M) sa 4th-6th placers, ayon sa pagkakasunod.

May $18,500 (P1M), $16,000 (P941K), $13,000 (P765K) at $10,000 (P588K) ang 7th-10th finishers. (Elech Dawa)