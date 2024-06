Vice Ganda umakyat sa bakod para sa mga faney

Talaga namang napatunayang hindi mapipigilan ang isang Vice Ganda kung para lang din naman sa sang-kabaklaan!

‘Yan ay dahil nagawa pa nga niyang umakyat sa bakod para lang makiisa sa mga faney na nagparada noong Sabado in celebration of Pride sa Quezon City.

Nagulat nga ang mga nakiisa sa Pride March sa QC nang mapadaan sila sa studio ng isang istasyon at siya rin namang pag-akyat sa bakod ng Unkabogable Superstar para masilip sila! Ang bongga. Nagbahagi pa nga ng video sa kaniyang Instagram account si Meme Vice na halatang masayang-masaya na makita ang mga nagkukulayan at naghihiyawang mga miyembro ng LGBTQIA+ community.

Hinangaan naman ng mga faney ang ginawang ito ni Meme Vice dahil talagang buwis-buhay siya para lang makiisa sa mga fan.

Sa isang kuha pa nga ng netizen ay nagbiro pa si Vice na nakukuryente dahil malapit sa kable ang kintatayuan niyang bakod. Kalurky, ha!

Sa isang Instagram story nga ay pormal ding inanunsyo ni Meme Vice na kanselado na ang Pride event sa QC Memorial Circle kung saan magpe-perform sana siya kasama ang iba pang mga bigating celebrities. Kahit malungkot nga raw sila ay hindi na raw safe na ituloy pa ang nasabing event dahil sa hindi magandang panahon.

Kahit hindi natuloy ang inabangang Pride event ay mukhang bawi naman na si Meme Vice sa simpleng effort niyang ‘makasama’ ang mga tao na marami naman ang naka-appreciate.

Minsan may mga bagay talaga tayong hindi kontrolado pero tulad ng ginawa ni Meme Vice, it’s the simple ways on how we make up for it that matters.

Hindi man natuloy ang programa sa QC Memorial Circle ay naisakatuparan pa rin naman ng event ang layunin ng Pride – ang mapagbuklod ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community para sa isang greater cause.

Ayun na! (Carl Balasa)