Sanya Lopez mala-beauty queen pagrampa

Muling nabuhay ang pag-push ng ilang netizen kay Sanya Lopez na sumali sa beauty pageant.

Ginalingan kasi ng sister ni Jak Roberto ang pagrampa niya sa naganap na first solo fashion show ni Leo Almodal kung saan suot niya ang red gown ng nasabing fashion designer.

Akala mo raw nasa evening gown competition ng mga pageant si Sanya.

“I forgot that I was in a fashion show. Eh si @sanya_lopez ginalingan, parang nag pageant! Ang ganda,” sey ng isang netizen.

“Slayed, ate, devoured, left no crumbs @sanya_lopez,” sey naman ng isa pang faney.

Maliban kay Sanya ay hindi rin nagpatalo sa models at beauty queens ang mga artistang rumampa sa nasabing fashion show gaya nina Max Collins, Arci Muñoz, Herlene Budol, Gazini Ganados, at Ara Mina.

Suot ni Ara ang sophisticated red gown na likha ni Leo kung saan na-highlight ang sexy body niya at marami ang natuwa sa kanyang ginawang move bago mawala sa stage.

Nakakatuwa rin ang pagsuporta ni Ara kay Leo na siyang designer ng kanyang wedding gown.

Bonggels!