Ruffa Gutierrez full of love sa b-day

Ngayong Lunes, June 24, ang birthday ni Ruffa Gutierrez.

Marami nga ang tiyak na magugulat sa edad ng nanay nina Lorin at Venice.

We will not mention kung ilang taon na nga ba si Ruffa, pero ang maganda nga ay malayo ang edad niya sa kanyang hitsura, ha!

May iba ngang nagsasabi na parang in her late 30s pa lang si Ruffa.

Pinost nga ni Ruffa sa kanyang Instagram ang ilang hashtags na sina-suggest daw ng friends niya kapag nagpunta sila ng Singapore para mag-celebrate ng kanyang birthday.

Pero mukhang marami ngang nagulat sa mga hashtag na iyon kaya nang mag-check kami uli sa post ni Ruffa ay wala na iyon, ha!

Asking na lang siya sa magandang suggestions daw para sa kanyang birthday hashtags.

Anyway, mukhang kasama ni Ruffa na pupunta sa Singapore ang mga anak niyang sina Lorin, Venice.

Sa August naman, papunta sila sa Amerika at sasamahan mismo ni Ruffa si Venice na mag-enroll sa isang university na ayaw muna niyang ipabanggit.

Teka! Sasama ba sa Singapore ang boyfriend ni Ruffa na si former Quezon City Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista?

Sabi nga ng mga faney, dahil daw sa mga anak, sa pamilya, pati na kay Bistek, full of love raw si Ruffa, ha!

Anyway, happy, happy birthday, Ruffa! We love you!