Rita Daniela kilig-kiligan sa ka-date na boylet

Handa na bang ma-in love si Rita Daniela ngayon? May nagpapasaya ba sa kanya ngayon?

“Open ako sa happiness. Nakatulong sa akin ang ‘Expecially For You’, kasi parang it also made me feel na I’m wanted. I accepted that offer, because it’s also one way of telling to the world that I’m available. Na open ako sa happiness,” sabi ni Rita.

Umamin si Rita na mula noong nagka-baby siya, nabawasan daw ang kumpiyansa niya sa sarili, lalo na at hiwalay naman talaga siya sa ama ng kanyang anak.

“And it’s normal kasi, kung pag-uusapan natin ang postpartum, totoo `yon na naramdaman ko na parang ang chaka ko!

“Lalo na noong nag-iba na ang katawan ko, tapos may marks, ramdam ko siya nang malala. And dahil sa segment na `yon, naramdaman ko na nag-i-exist pa pala talaga ako, na totoo pala ang sinasabi sa akin ng pamilya ko at mga kaibigan ko,” paliwanag ni Rita.

So, may nagpapasaya sa kanya ngayon?

“Nagpapasaya, not really. Kilig? Meron naman.”

So may nanliligaw na sa kanya?

“Nanliligaw? Trying. Ini-entertain ko ba? Basta ako, happy lang, ayoko ng drama.

“Hindi lang ako ready sa commitment. Kasi ang priority ko talaga ngayon ay ang anak ko. But kung ibibigay sa akin ang kasiyahan, bakit ko naman ipagkakait `yon sa sarili ko? Deserve ko rin naman maging masaya,” sabi pa niya.

Teka, nag-date ba sila noong napili niyang searcher sa ‘Expecially For You?’

“After nung episode, yes, kasi nag-prepare talaga ang show ng date for us. Pero, hindi siya nasundan, kasi mahirap din ang buhay ng isang DJ, na sobrang busy rin kasi.

“Hindi nagtutugma ang schedule namin!” sabi niya.

Pero, bukod pala sa DJ na `yon, may isa pa raw kasali sa segment na `yon ang mas nagpapakilig kay Rita ngayon.

“Nakakatawa kasi galing din siya doon, isa siya sa searchers. May video na `yon, hanapin niyo na lang. Hahahaha!

“But again, hindi ako ready sa commitment. Happy date ang gusto ko. Kung may kayang makapagbigay sa akin noon, go ako!” saad pa ni Rita.

Ano ang masasabi niya, na dahil may anak na siya, mas madali na raw siyang paibigin ngayon?

“Kung dati madali akong kausap, hindi na ngayon. Hindi naman sa mas pakipot. I think, grabe na ang pag-guard ko sa sarili ko, because unti-unti I know my worth, at alam ko na kung ano ang deserve ko.

“Ngayon kasi kailangan muna niyang mahalin ang anak ko, bago ako. Package deal kami agad. So kung kayang gawin ‘yon ng lalaki, baka matutunan kong i-welcome siya sa buhay namin,” sabi ni Rita.

Siyanga pala, nakakaloka ang role ni Rita sa ‘Widows’ War’, ha! Sa teaser pa lang, ramdam mong kakaiba siya, at bawat eksena niya, kakabahan ka talaga.

Puwede mo nga agad isipin na baka siya rin ang pumatay, base pa lang sa teaser. At yes, matinding palakpakan ang binigay sa kanya ng mga kapwa niya artista dahil sa acting na pinakita niya.

“I’m so open naman, basta kaya ng power ko ang material. Siyempre ngayon ayoko rin maapektuhan ang oras ko para sa anak ko,” sabi na lang ni Rita.

Bongga!