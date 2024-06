PNP wawalisin mga protektor ng scam farm

NAGBABALA si Philippine National Police (PNP) chief General Rommel Francisco Marbil na hindi siya mag-aatubling walisin ang sinuman sa kanilang hanay na mapatutunayang protektor ng mga scam farm sa bansa.

“Sundin ang batas at ingatan ang inyong integridad bilang pulis,” paalala pa ng opisyal.

Idiniin niya na lahat ng pulis na mapatutunayang protektor ng scam farm ay mahaharap sa parusa.

“Integrity and accountability are the cornerstones of our public service. We remain committed to ensuring that our officers uphold these values,” pahayag ni Marbil.

Matatandaang pinaigting ng PNP ang kanilang laban kontra mga scam farm sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) at Anti-Cybercrime Group (ACG) kung saan ilang malalaking scam hub ang kanilang nalusob at naipasara.

Nagresulta ito sa pagkakadakip ng maraming dayuhan, pagkakakumpiska ng mga kagamitan at pagkakadiskubre ng iba pang ilegal na gawain tulad ng kidnapping at human trafficking.

Todo naman ang suporta ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr. sa inisyatibo ng PNP sa kahalagahan ng integridad at accountability sa pulisya.(Edwin Balasa)