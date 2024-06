Nalaglag sa pang-83 ang Pilipinas sa global mobile internet speed rankings, ayon sa May 2024 Global Speedtest Index ng Ookla.

Ang average mobile internet speed sa Pilipinas ay bumagal sa 32.12 megabits per seconds (Mbps) mula sa 32.37 Mbps noong Abril kung saan ang Pilipinas ay rank 79.

Para kay Makati City Rep. Luis Campos Jr. kulang ang ginagawa ng mga telecommunication company (telco) upang mapaganda ang internet connection sa bansa.

“This is why we want Congress to pass a new law so that the government can set compulsory deadlines for telcos to deliver faster mobile internet speeds under pain of punitive regulatory fines,” sabi ni Campos.

“We want accelerating mobile internet speeds to improve public access to online resources, government services, education, and new opportunities,” dagdag pa ni Campos, mister ni Makati Mayor Abby Binay.

Sa May 2024 rankings, ang Pilipinas ay pang anim sa 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Ang limang ASEAN member na mas mabilis ang internet kumpara sa Pilipinas ay ang Brunei (107.40 Mbps, pang-15 sa buong mundo); Singapore (99.29 Mbps, pang-21 sa buong mundo); Malaysia (95.66 Mbps, pang-25 sa buong mundo); Vietnam (52.15 Mbps, pang- 57 sa buong mundo); at Thailand (48.76 Mbps, pang-62 sa buong mundo).

Si Campos ang may-akda ng House Bill 10215 na naglalayong gawing basic telecommunication service ang high-speed internet con-nection. Sa kasalukuyan ang internet ay isa lamang value-added service ng mga telecommunication company. (Billy Begas)