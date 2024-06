Hindi magpapatalo at lalong hindi magpapaapi ang mga Pilipino sa kahit na sinumang nais na mangmaliit sa gobyerno at sa soberenya ng Pilipinas.

Ito ang binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa harap ng mga sundalo nang kanyang bisitahin ang mga ito sa Western Command sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa, Palawan nitong Linggo nang umaga.

Sa kanyang “Talk to the Troops”, kinilala ng Pangulo ang ipinakitang katapangan ng 80 sundalong nakaranas ng harassment sa puwersa ng China sa West Philippine Sea (WPS) noong June 17 at hindi pumatol sa pang-uudyok ng mga ito kahit may mga nasaktan na sa kanila, bagkus ay tinupad ang misyon sa kabila ng panggigipit ng China Coast Guard.

Kasaysayan aniya ang makapagsasabi na kahit kailan ay hindi sumuko ang Pilipinas laban sa kapangyarihan ng ibang mga bansa at utang ng mga Pilipino sa mga ninuno ang tungkulin na dapat panatilihin ang kalayaang tinatamasa sa ngayon mula sa kanilang ipinaglaban at ipinagbuwis ng buhay.

“We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms they have fought, bled and died for; and that we presently enjoy. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man,” diin ni Pangulong Marcos.

Sinabi ng Pangulo na nakahinga siya nang maluwag matapos makitang nakabalik nang ligtas ang 80 sundalong nakaranas ng panggigipit mula sa puwersa ng China.

Dumaan aniya sa mapanganib na pagsubok ang mga tropa ng militar noong nakalipas na linggo subalit sa kabila nito ay pinanindigan ang mga prinsipyong nagbuklod sa mga Pilipino — paggalang sa buhay, dignidad at komunidad.

“We are not in the business to instigate wars—our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drum beat, this is the principle that we live by and that we march by,” wika ni Marcos.