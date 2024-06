Pamilya ni Belle pinuri sa genes

Sana all! ‘Yan ang komento ng netizens sa kumakalat na group photo ni Belle Mariano with her family. Paano ba naman kasi, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, lahat ay may ibubuga when it comes to looks.

Mukhang sa litrato nga ay may sine-celebrate ang pamilya ni Belle dahil may pa-cake ito. Nag-dine nga ang pamilya sa isang kilalang Spanish restaurant sa QC.

Hindi nga napigilan ng mga Marisol na netizens na magkomento sa kagandahan ng lahi nina Belle. Sey pa ng isa, mukhang innate raw talaga ang pagiging old-rich looking sa pamilya ng primyadong aktres. Bongga! Pati kasi ang pinsan ni Belle ay hindi nakaligtas sa papuri. Tsika ng ilan, puwedeng-pwede rin daw itong mag-artista.

Ilan pa sa mga hanash ng netizens ay ang mga sumusunod:

“Enjoy Mariano Fam.”

“Love the genes!”

“Beautiful family!!”

“Grabe naman ang genes ni Belle, cute na cute ako kay Gogo at Tali. Sali kayo sa Goin Bulilit, sundan ang yapak ng Ate Belle.”

“Grabe ang genes nila! Ang gaganda at ang popogi”

Talagang bongga rin na makitang despite Belle’s busy schedule, she makes time for her family lalo na’t kasagsagan din ng kasikatan niya, no! Nakakabilib din talaga ang mga ganitong celebrities na hindi lang sa looks kundi sa values din panalo!

Ayun na! (Carl Balasa)