Isa sa mga pagpaparangal sa ating mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan ay ang pagpapatong ng ating pambansang watawat sa ibabaw ng kanilang mga kabaong.

Sa kasalukuyan, ang ganitong pagbibigay halaga sa mga yumaong Pilipino ay maari lamang ipagkaloob sa mga war veteran, mga sundalo, mga national artist at mga sibilyan na kinilala ang distinguished service para sa bayan.

Ang inyong Kuya Pulong ay nag-file ng House Bill 8577 para ang ganitong parangal at pagpapahalaga ay maipagkaloob din sa iba pang karapat-dapat na mga Pilipino.

Sa ating bill, ang pagpapatong ng pambansang watawat sa ibabaw ng kabaong ng yumao ay parangal na dapat na gawin para sa mga namatay na pangulo at pangalawang pangulo ng bansa; mga miyembro ng Kongreso at constitutional bodies, mga justices ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandiganbayan at Court of Tax Appeals.

Ang mga yumaong national scientist; mga atletang Pilipino na nagwagi sa mga international sports competitions; mga incumbent cabinet member o opisyal na may katulad na ranggo; mga incumbent na miyembro ng diplomatic corps; at mga incumbent governor, vice governor, miyembro ng provincial board, mayor, vice mayor, at mga miyembro ng municipal at city boards ay ilan sa mga kasama ring bibigyan ng ganitong parangal sa ilalim ng bill.

Maari ring bigyan ng ganitong parangal kung sila ay karapat-dapat ang mga sibilyang nasawi habang tumutulong sa panahon ng kalamidad at ang mga nakatanggap ng award o pagkilala mula sa mga internationally recognized award-giving bodies para sa kanilang kahanga-hangang serbisyo sa komunidad o mga ambag sa lipunan.

Nakasaad din sa bill na ang puting trayanggulo ng watawat ay dapat nasa bandang itaas ng kabaong at ang asul na parte ay nasa kanang bahagi kapag ipapatong ito sa ibabaw ng kabaong.

Hindi maaring ibaba ang watawat sa libingan at hindi rin maaring kahit anong bahagi nito ay dumantay sa lupa. Ito ay dapat na maitiklop nang maayos at maibigay sa mga naiwanang mga mahal sa buhay ng yumao.

Mahigpit ding ipinagbabawal sa ilalim ng bill ang pagbibigay ng ganitong parangal sa mga napatunayang guilty ng kahit anong “crimes involving moral turpitude,” tulad ng pagpatay, pagnanakaw, smuggling, bigamy, rape, abduction, adultery, estafa, perjury at iba pang katulad nito.

Maaring sabihin ng iba na tila napakarami naman ang nakalista sa bill na dapat o maaring bigyan ng ganitong pagpapahalaga at parangal.

Hindi na ito bago dahil sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, kahit sinong tinuturing nilang makabayan—militar o sibilyan man—ay puedeng mapatungan ang kanilang kabaong ng watawat ng kanilang bansa.

Ang pagiging makabayan ay maipapakita ng sinumang Pilipino sa pamamagitan ng tunay, tapat at kahanga-hangang paglilingkod at pagbibigay dangal sa bayan. Sa kanilang pagyao, marapat lang na sila rin ay mabigyan ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagpatong ng ating pambansang watawat sa kanilang kabaong kung ito ang nais ng kanilang mga mahal sa buhay.