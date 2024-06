MUKHANG na-advance ang board exam ng isang lalaki nang ninenerbyos itong humarap at sumailalim sa question and answer portion ng erpat ng kanyang doktorang girlfriend.

Siya si Scud Del Pilar, isang Physical Therapist student.

Heto ang eksena, hindi pa man nag-iinit sa pagkakaupo si boyfriend, bumanat na agad ng tanong ang tatay ni girlfriend.

Siyempre may kaugnayan sa med ang mga tanungan sa pagitan ng biyenan-manugang to be.

Surprised recitation lang ang peg ni erpat?

Natawa na lang ang girlfriend ng lalaki dahil sa mga tanungan ng ama nito.

Natuwa naman ang lalaki sa naging bonding nila ng ama ng kanyang nobya dahil marami raw siyang natutuhan.

Dahil dito, mas naging close niya raw ang tatay ng kanyang nobya dahil may “something in common” daw sila.

Hmm, baka naman nakapaghanda lang si boyfriend?(Vince Pagaduan)