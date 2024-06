MD De Jesus, Marangal sinorpresa mga karibal

PINASAYA ni Marangal ang mga dehadista pagkaraang pamayagpagan ang

Philippine Racing Commission Rating Based Handicapping System nitong

Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Kumaripas sa largahan ang kabayo na sinakyan ni jockey MD De Jesus

kasabayan si On Eagles Wings at nagbakbakan sa trangko habang

tinututukan sila nina Wesfacckol at Binibini.

Nakaungos si On Eagles Wings ng kalahating kabayo pero hindi iyon

pinatagal ni Marangal at inagaw ang unahan sa kalagitnaan ng

karerahan.

Sa far turn, umabante na siya ng tatlong kabayo kay On Eagles Wings,

tersero na ang liyamadong si Binibini at pang-apat si Wessfacckol.

Pagsapit ng huling kurbada solo pa rin sa unahan si Marangal habang

nagkukumahog na sa kahahabol ang tatlong mga nasa likuran niya.

Nilatigo ni MD ang namayagpag na kabayo sa rektahan kahit nasa

tatlong kabayo na ang kaniang kalamangan sa mga humahabol.

Wagi sina De Jesus at Marangal ng pitong kabayo ang layo sa

pumangalawang si Wessfacckol, tumersero si On Eagles Wings at

pumang-apat si Binibini.

May tiyempo ang winning horse na 1:31.4 minuto sa 1,400-meter race

upang hamigin ang P11K cash prize ng winning horse owner. (Elech Dawa)