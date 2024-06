McMahon tumiba kay Finnegan

SA unang pagkakataon, nadesisyunan sa pamamagitan ng pitch-clock

violation ang resulta ng isang laro sa Major League Baseball.

Naregaluhan si Ryan McMahon ng bases-loaded walk sa full-count,

pitch-clok violation ni Kyle Finnegan at umiskor ng two runs sa ninth

inning ang Colorado Rockies para alpasan ang Washington Nationals 8-7

Sabado ng gabi.

Sa rules ng 149TH MLB 2024, binibigyan ng 15 seconds sa pagitan ng

pitches ang pitchers kapag walang base runners. Kung may isang runner

sa base, 18 seconds naman a kailangang wala na sa kamay ng pitcher ang

bola.

Hindi napakawalan ni Finnegan ang bola bago naubos ang clock.

“I’m just trying to focus on the pitch and then location,” ESPLIKA ni

Finnegan. “I thought I picked up the clock.”

Inumpisahan ng singles nina Hunter Goodman at Jake Cave ang ninth. Sa

single din ni Brenton Doyle ay itinabla ng Rockies ang laro bago

pinuno ang bases sa single ulit ni Ezequiel Tovar.

Namigay ng three runs at seven hits si Colorado starter Cal Quantrill

sa six innings. (Vladi Eduarte)