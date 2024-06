Tuluyang pinatalsik bilang miyembro ng Nationalist People’s Coalition (NPC) ang suspendidong alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo

Ito’y matapos katigan ng liderato ng NPC, sa pangunguna ng dating Senate President Vicente Sotto III, tumatayong chairper-son ng partido, ang inihaing petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap na humihiling na tanggalin na sa partido si Guo dahil sa mga krimeng kinasasangkutan nito, parikular sa ilegal na ope¬rasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa Bamban.

“The NPC will not tolerate any unlawful acts or any appearance of impropriety by its members that will undermine the principle of our party,” tugon ni Sotto sa liham ni Yap.

“In this regard, after due consultation with the leaders and members of our party and considering the gravity of charges and on-going investigations against Mayor Guo, I hereby order the removal of Mayor Alice Guo from the roster of members of the Nationalist People’s Coalition,” ani Sotto.

Inatasan nito ang secretary general ng NPC na si Presidential Legislative Liaison Office (PLLO) chief Secretary Mark Llandro Mendoza na agarang ipatupad ang pagsipa kay Mayor Guo sa partido.

Noong Hunyo 17, lumiham si Yap sa pamunuan ng NPC para patalsikin na bilang miyembro ng partido si Mayor Guo dahil umano’y koneksiyon nito sa scam farm sa Bamban.

Ayon pa sa Tarlac governor, ang misteryo ng citizenship ni Mayor Guo ay lalong nagpalabo sa kanyang kuwalipikasyon bilang miyembro ng NPC.

Sinuspinde ng Ombudsman si Guo dahil sa kinakaharap ng graft case sa pagkakasangkot sa sinalakay na scam hub sa Bamban. (Dindo Matining)