Nanawagan si Albay Rep. Edcel Lagman na tigilan na ang “religious hypocrisy” na ikinakalat umano ng Couples for Christ (CFC) sa pagtutol nito sa absolute divorce bill.

Ang pinagtutungkulan ni Lagman ay ang pahayag ng CFC na dahil sa kahinaan ng tao ay dapat tutulan ng Pilipinas ang panukalang divorce at sa halip ay tumulong upang maayos ang gusot sa pagitan ng mag-asawa.

“It is precisely because of human frailties like marital abuse, infidelity, and abandonment, among other mortal weaknesses, that marriages are totally destroyed beyond repair,” sabi ni Lagman.

“Verily, absolute divorce rescues spouses who are embattled because of their human weaknesses and their suffering children from a house on fire,” dagdag pa ni Lagman.

Binanggit din ng mambabatas sa inilabas nitong pahayag ang sinabi ni Pope Francis kaugnay ng pagbibigay ng komunyon sa mga diborsyado at muling nagpakasal. (Billy Begas)