Lab on wheels umarangkada sa Las Piñas

SA layuning masiguro ang kalusugan ng mga residente, inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Las Piñas ang Las Piñas Lab on Wheels, isang mobile laboratory na iikot sa iba’t ibang barangay sa siyudad.

Sa pangangasiwa ng City Health Office (CHO), umarangkada na ang mobile laboratory ng lokal na pamahalaan upang mas ilapit at magbigay ng komprehensibong pangangalaga sa kalusugan ng mga Las Piñero.

Kabilang sa mga libreng serbisyong alok ng Las Piñas Lab on Wheels ang chest xray, ecg, fasting blood sugar at cholesterol test.

Ayon sa tandem ng mag-inang Mayor Imelda T. Aguilar at Vice Mayor April Aguilar, malaking tulong ang lab van partikular sa panahon ng medical mission ng lokal na pamahalaan na bababa sa mga barangay sa lungsod.

Binigyang-prayoridad ng mag-inang Aguilar ang nasabing proyekto upang siguruhing maihatid ang libre at de-kalidad na mga serbisyo sa mga residente.

“Inilalapit namin ang magagandang serbisyong ito para sa mga Las Piñero upang tulungan kayo na maibsan ang mga pasaning pang-pinansiyal sa pagpapasuri sa laboratoryo sa mga pribadong klinika at ospital,” ayon kay Mayor Aguilar.

Sinabi naman ni VM April Aguilar na bahagi ito ng kanilang programang Tuloy ang Tapat at Progresibong Serbisyo para sa taga-Las Piñas bilang pag-aalaga sa kanilang kalusugan.

“Patuloy po naming pinaprayoridad ang inyong kalusugan at kapakanan upang tiyak na malusog din ang ating komunidad,” sabi ni VM Aguilar.

Noong June 11,2024, pinabasbasan ng lokal na pamahalaan ang bagong Las Piñas Lab on Wheels ng CHO kasabay ng mga bagong environmental vehicle ng City Environment and Natural Resources Office (CENRO) na kinabibilangan ng pitong compactor trucks, dalawang mini dump trucks, at isang manlift truck.