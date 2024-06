Kris masaya, nag-gain ng weight

Nakatsikahan namin si Kimora Bernabe, ang gumugupit kay Kris Aquino at sa mga anak niyang sina Josh, Bimby.

Kagagaling lang ni Kimora sa bahay nina Kris sa Orange County, California. Ginupitan kasi niya ang bunso ng dating TV host-actress.

Tsika nga ni Kimora, “Natuwa si Kris. Gusto niya ang gupit ni Bimby. Very fresh. Ang guwapo ng bunso niya.”

At naikuwento nga ni Kimora na nagluto ang mag-inang Kris, Bimby.

“Pagdating ko, kumakain na sila. May adobo, spaghetti, at picadillo. Pero sina Kris at Bimby nga raw ang nagluto. Ang sarap. Masarap naman kasing magluto si Kris.

“Saka sa online show naman ni Kris noon, nagluluto sila ni Bimby,” sey pa ni Kimora.

At sa Sunday nga raw ay babalik si Kimora sa bahay nina Kris para ang nanay naman nina Josh, Bimby ang gugupitan ng kaibigan namin.

So, kumusta na nga pala si Kris?

“Happy si Kris. Nag-gain na rin siya ng weight. May konting gain na sa timbang ni Kris.

“Masaya naman siyang kausap. Happy ako sa nakita ko na hitsura ni Kris.

“Importante naman ‘yung masaya si Kris,” kuwento pa sa amin ni Kimora.

In fairness, nakaka-happy ang kuwento ni Kimora tungkol kay Kris, ha!

Bongga!