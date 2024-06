KDLex kakilig mga titigan

Trending ang nakakakilig na jamming session nina KD Estrada at Alexa Ilacad sa ‘ASAP Natin ‘To’ ngayong Linggo.

Pinerfom nila sa nasabing Sunday musical variety show ang duet song nila na ‘Misteryo’ na ni-release noong February last year.

Bago pa sila mag-perform ay shinare ni Alexa ang kuwento sa likod ng kantang ‘Misteryo’ na kanyang sinulat.

“Noong sinulat ko po itong ‘Misteryoso’, it’s about this undeniable and unexplainable connection na meron ka with someone special,” paliwanag ng dalaga.

“Kumbaga para siyang isang misteryo talaga kung bakit pinapagaan niya ang kalooban mo. Kaya idadaan ko na lang sa kanta,” dagdag pa niya habang kinukurot ang pisngi ni KD.

Umapaw nga ng kilig ang nasabing duet perfomance ng KDLex dahil maliban sa nakakakilig ang lyrics ng kanta, ay nakakakilig din ang mga titigan nilang dalawa at bagay na bagay ang boses nila, ha!

Sey ng isang faney, “KD and Alexa absolutely solidified their title as the ‘Hottest Musical Pair’. Their performance of ‘Misteryo’, a beautiful love song composed by Alexa herself, was pure magic. Their live vocals were flawless, and the chemistry between them was undeniable. We couldn’t be more proud!”

May netizen din na nagsabi na ‘yung kanta na iyon ay base sa mga naganap sa kanila sa loob ng Bahay ni Kuya noong housemates pa sila sa ‘Pinoy Big Brother Kumunity Season 10’.

“Ayiiiihhhh! When you know you know what really happened during their ‘PBB’ stint.”

Wish nga natin na sana may sagot na sa misteryo kung sila na ba o hindi pa.

Pero malay natin, maganap ang aminan kapag kinumusta na sila ni Kuya (Big Brother) lalo pa’t bagong host na si Alexa sa upcoming season ng reality show na ‘Pinoy Big Brother Gen11’ na mapapanood na simula next month.

Exciting! (Byx Almacen)