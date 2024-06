Kayla Sanchez ‘panakip butas’ sa Summer Olympic Games

PINAG-AAGAWAN nina Filipino-British Heather White at Fil-Canadian Kayla Noelle Sanchez ang natatanging silya para sa kababaihan ng bansa sa swimming sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France sa July 26-August 11.

Kasalukuyang hinihintay ng Philippine Aquatics Inc. ang resulta sa huling kompetisyon ni White bago magdesisyon sa ipapadalang atleta via universality spot habang papalapit na ang qualification deadline ng quadrennial sports meet.

Ayon nitong Sabado kay PAI secretary-general Eric Buhain, sina Sanchez at Jarod Hatch ang mga patok para sa women at men na mabibigyan ng Paris Olympics berths via universality.

Ito ay maliban na lang kung si White ay makapasa sa cut sa huling minuto para katawanin ang national swim team sa Paris Olympics.

“Meron pa this weekend nag tra-try, si Heather White sa Canada,” ani Buhain. “Kung hindi siya umabot, so far, in the lead sina Kayla and Jarod.”

Si Sanchez, na isang Olympic relay silver winner habang kumakatawan pa dati sa Canada, at si Hatch, na Southeast Asian Games medal winner, ang mga aangkin sa dalawang universality places na pinapayagan sa bawat bansa batay sa puntos.

Si Sanchez ay may 845 points para pamunuan ang panig ng mga babae batay sa mga puntos at oras ng World Aquatics habang si Hatch No. 1 PH male tanker sa 816. (Lito Oredo)