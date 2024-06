Kathryn para lang kay Alden: Dominic Roque pinu-push kay Sanya Lopez

Kaloka ang mga faney na pinu-push si Dominic Roque kay Sanya Lopez! Saan nga ba nanggaling `yon?

Sabi nga nila, since matagal na raw walang dyowa si Dom, at si Sanya Lopez naman ay NBSB (No Boyfriend Since Birth) ang press release, kaya baka raw sila ang dapat pagtagpuin.

Pareho ring mukha raw mabait ang dalawa, at bagay rin ang mga hitsura nila, ha! Parang bagay nga raw na gym partners ang dalawa.

Pero sa totoo lang, sa tingin ko, ang reason talaga kung bakit bet nilang i-push ang Sanya-Dominic ay dahil para lang maiwas sa tsismis si Kathryn Bernardo sa huli.

Di ba nga, mas madalas kasing kasama ni Kathryn si Dom ngayon? Na mula sa pagdyi-gym, hanggang sa pagbisita sa clinic para sa skin care, magkasama sila, ha!

Mas bet nga kasi ng mga fan ngayon na si Alden Richards ang mas madalas na kasama ni Kathryn, at super seloso na nga sila agad-agad, na dapat ay walang ibang boylet na makasingit, kesehodang kaibigan pa `yon.

Kaloka nga ang talakan ng mga fan sa Instagram. Na pinapaiwas talaga si Dom kay Kath, na mas maganda raw kung si Sanya na lang ang dikitan nito.

Pero talak din ng iba, bakit kailangang pigilan ang friendship nina Kath, Dom, eh, matagal na silang magkaibigan!

Kaloka! (Dondon Sermino)