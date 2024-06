Juan Carlo Igos bumida sa 10K ng 1st Pride Run

SINANGKALAN ni Juan Carlo Igos ang pagiging beterano ng full-marathon upang kuminang sa 1st Pride Run 2024 nitong Sabado (Hunyo 22) ng umaga paalis at pabalik sa SM Mall of Asia complex grounds sa Pasay.

Kilala ring JC, Coach Carlo ang finisher ng 12th Osaka Marathon 2024 (2:58:53) noong Pebrero sa Japan, nagposte siya ng 38 minutes at 11 seconds sa 40-44 age group para bidahan ang nasabing kategorya sakupin ang unang puwesto sa pinarangalang overall Top 10 sa 10-kilometer distance.

Pumangalawa si Ceasar Mabaquiao (41:21, 30-34) at pumangatlo si Joseph Fontamillas (41:51, 18-24) sa mahigit 5,000 mga tumakbo at nakisaya sa LGBTQIA+ o Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, and Asexual (LGBTQIA+) community, inclusivity, & diversity 3-in-1 footrace.

Kumukumpleto sa Magic 10 sina Jennelyn Isibido (43:49, 40-44) na pumangpito sa 21K ng 18th Laguna Phuket Marathon 2024 sa Thailand nito lang Hunyo 9, Jennifer Padallan (47:13, 35-39), Karl Bautista (47:24, 30-34), Karl Andrei Santos (47:47, 18-24), Uner Percil (48:02, 30-34), Benedicty Tecson (49:27, 18-24) at Jasper Alvin Casin (50:32, 30-34).

Waging Top 10 sa 5K sina Cavin Vedal (16:47, 18-24), Christopher Iblan (16:54, 35-39), Rowin Ongcal (19:50, 18-24), Emil Heinrik Aldave (20:28, 18-24), Kirk Josh Mababa (24:29, 25-29), Aries Villanueva (24:34, 18-24), Jerushel Gamboa (25:52, 18-24), Ergieson Adriano (26:08), Ernest John Valdez (25:23, 25-29) at Ruby Moreno (26:38, 25-29).

Sa 3km, Top 10 finishers sina Mark Angelo Biagtan (11:06, 18-24), Enrich Queyangco (12:23, 17-below), Joeross Simangan (12:41, 18-24), Joseph Odhuno (12:50, 50-54), Bilyson Alejo (18:26, 30-34), Wee Dee Valenzuela (18:29, 25-29), Keizel Lyn Coronel (18:34, 25-29), Joland Batoon (18:39, 40-44), Samuel Joseph Reyes (18:54, 35-39) at Feinher Faelnar (19:59, 25-29).

Tampok din sa awarding ceremony ang donasyong P500,000 ng ArenaPlus/Bingo Plus Foundation para sa mapasigla ang sport at mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa seksuwalidad at pagtatayo ng mga health center para mapigilan ang sakit na HIV.

Nanguna sa mga nag-abot ng mga papremyo sa mga nanalo sina BingoPlus Foundation Executive Director Angela Wieneke, SM Supermalls Corporate Marketing & Public Relations Vice President Grace Magno, LoveYourselfPH Administration & Business Development head Calvin June Sintoy at RunRio official Rio Dela Cruz. (Lito Oredo)