Joshua Munzon 2 taon pa matetengga sa Batang Pier

MANANATILI si Joshua Munzon sa NorthPort.

Binigyan ng Batang Pier ang 29-year-old guard/forward ng bagong

dalawang taong kontrata, nagkapirmahan na bago umalis pa-US ang Fil-Am

kasunod ng pagkakasipa ng team sa playoffs ng PBA Philippine Cup.

Natalo ang NorthPort sa Terrafirma sa one-game battle for eighth at

last spot sa quarterfinals.

First pick overall ng Dyip si Munzon noong 2020, napunta sa NorthPort

nitong nagdaang taon at naging secondary option sa opensa ni coach

Bonnie Tan pagkatapos ni Arvin Tolentino.

Sa all-Filipino, nag-average si Munzon ng 11.3 points, 4.3 rebounds,

3.5 assists at league-leading 2.7 steals.

Bukod sa pagiging slasher ay solido ang depensa ni Munzon.

Naunang ni-renew ng Batang Pier ang mga kontrata nina role players JM

Calma, Paul Zamar, Kris Rosales, Ben Adamos at John Amores. (Vladi

Eduarte)