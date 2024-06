John Riel Casimero didispatsahin si Toshiki Shimomachi sa Macau

MATUNOG ang pagbabalik ruwedang parisukat ni dating three-division men’s world boxing champion John Riel Casimero kontra world-ranked at Japan Boxing Commission super-bantamweight king Toshiki Shimomachi sa Setyembre sa Macau.

Halos isang taon ng tengga ang Pinoy na dating World Boxing Organization bantamweight champ mula sa fourth-round technical draw kay Yukinori Oguni ng Japan noong Oktubre sa Tokyo. Aksidenteng nagkasalubong ang kanilang mga ulo para magka-cut ang Japanese at itigil ang bakbakan.

Bago ang huling laban ng 35-anyos at tubong Ormoc City, napasok siya sa ilang kontrodersya, at ang kapatid na trainer na si Jason. Kabilang ang pakikipagbangayan kay MP Promotions president Sean Gibbons at ang paghahanap ng bagong boxing promoter.

Pero kalaunan napirmi pa rin si Casimero sa Treasure Boxing Promotions.

Kasalukuyang may 33-4-1, 22KOs pro ring record, No. 3 si ya sa WBO, No.9 sa International Boxing Federation at No.10 sa World Boxing Council.

Ang tatlong koronan ay mga hawak lahat ni undefeated at two-time undisputed champion Nippon Naoya Inoue.

Kumupas ang kinang ni Casimero nang maglaho ang WBO belt at makipaghiwalay pa sa MP Promotions nang labagin ang British Boxing Board of Control sa pagsusuot ng Sauna suit laban kay Paul Butler, na nagresulta sa pagbaklas ng korona niya. (Gerard Arce)