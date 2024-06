Janella nanghinayang ‘di natuloy halikan kay Jane

Naku, talagang nagbunyi ang mga faney dahil pati si Janella Salvador ay humirit ng GL o girls’ love project!

Nangyari ang pang-uurot na ito ni Janella habang ini-interview ng mga host after ng kaniyang performance ng bagong single na ‘Hey You’ sa QC Pride event kahapon sa QC Memorial Circle.

Labas na rin nga at kinakikiligan ang music video ng single na ito ni Janella, tampok ang shini-ship sa kanyang si Jane de Leon.

Na-mention kasi ng isa sa mga host na unang beses daw nitong kiligin sa music video na may temang GL, na sinagot naman ni Janella ng, “Sayang hindi natuloy ‘yung kiss, ano.”

Hiyawan naman ang madlang audience sa banat na ito ni Janella. Sa nasabing music video kasi ay nambitin nga ang JaneNella sa kissing scene at natapos sa paglalapit lang ng kanilang mga labi. Bongga, ha!

Hindi pa nga natapos diyan ang mga banat ni Janella dahil humirit pa siya na bigyan na sila ng GL project! Siya na nga raw ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng music video dahil naiinip na siya sa nasabing project.

Maaalalang unang pumatok ang JaneNella sa ‘Darna’ kung saan gumanap si Jane bilang Darna at si Janella naman bilang Valentina. Sey ng mga faney, bongga talaga ang chemistry ng dalawa.

Sa isang panayam nga, very open sina Janella at Jane sa paggawa ng GL project na siya rin namang hinangaan ng fans. May mga naging usap-usapan nga rin noon na may na-pitch na raw na GL project na inamin din naman ni Janella sa isang panayam. Nalungkot pa nga raw siya nang hindi ito natuloy dahil maraming fans ang naghintay.

Pero may GL project man o wala, hindi natin maitatanggi na malaking tulong ang pag-usbong ng mga queer content sa mainstream media tulad na lamang ng GL-themed music video ng JaneNella. Isa itong big step forward towards normalizing queer love na aminin naman natin ay hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi tanggap.

Sabi nga sa isang quote card sa dulong bahagi ng music video ng bagong single ni Janella, “Love is Love, regardless of who it finds.” At malayo pa man tayo sa inaasam nating mundo kung saan tanggap ang sang-kabaklaan ng lahat, it’s comforting na may mga celebrity na tulad ni Janella Salvador na handang maglaan ng kanilang platform to raise a cause in support of an oppressed community.

Ang bongga talaga! (Carl Balasa)