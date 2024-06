Jan Paul Morales, Excellent Noodles hanep sa Tour De Vizcaya bikathon

PINANGIBABAWAN ni Jan Paul Morales ng Standard-Navy Team A (SNA) at ng Excellent Noodles ang 2nd Tour De Vizcaya 2024 nitong Hunyo 17-21 sa Nieva Vizcaya.

Ilang beses nang local Tour winner, nilampasan niya si teammate at sumegundang Junrey Navarra ng 2:17-minute sa six-stage bikathon na umikot sa lalalwigan.

Hinablot ni Morales ang overall leadership simula sa Stage 4 winner na si Marcelo Felipe matapos pamunuan ang SNA sa sa Team Time Trial Stage 5.

Tinatakan niya ang kalidad ng tagumpay sa pamamagitan ng pagprimero sa mapanghamong Stage 6, isang 62km na lakbayin mula Bayombong hanggang Kayapa.

Si Mervin Corpuz ng Excellent Noodles ang pumangatlo sa pangkalahatan, na sinundan nina Marcelo at Ronald Oranza, isa pang Standard Navy rider.

Kinumpleto ang Magic 10 general classification nina Joshua Pascual at Joseph Javiniar ng kapwa Eexcellent Noodles, Ismael Grospe (VIC), Ryan Tugawin (Excellent) at Rench Michale Bomndoc (7-Eleven RBP).

Si Darius John Villasenor ng Nueva Vizcaya Cycling Club ang tinanghal na overall amateur champ. Tinalo ng anak ng beterano ng Marlboro Tour na si Dennis Villasenor, sina EJ Azur ng Navy Developmental Team) ng 14 segundo, at third placer na si Dave Montemayor ng Excellent Noodles ng 19 na saglit.

Sa Pro Team Classification, ang Excellent Noodles ni Alex Billan ang nagkampeon, tinalo ang Navy at Victoria Sports.

Ang Nueva Vizcaya Cycling Club ang naghari kontra Standard Navy at Excellent Noodles sa amateur side.

Ipinahayag ni race organizer at 2004 PH Tour champion Rhyan Tanguilig sa RP2 Sports na sa kabila ng ilang lapses, tagumpay ang karera dahil nasaksihan dito ang matinding labanan ng Continental at amateur clubs. (Lito Oredo)