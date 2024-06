Jackie Lou Blanco game makipagrelasyon sa mas bata?

Pabor ang mga anak ni Jackie Lou Blanco na magka-boyfriend na rin siya. Si Ricky Davao nga kasi ay lantaran na rin ang relasyon.

“Pero wala nga akong nakaka-date, walang nanliligaw. Ang joke nga sa akin ng mga anak ko, ‘Mom how are you going to find somebody, if you’re just always at home?’

“For me kasi, siguro if God has someone for me, then it’s okay. But I’m not looking. I’m not going out of my way. Kung meron si God na ibibigay sa akin, darating `yon. Kahit na siguro nasa bahay lang ako, may mami-meet pa rin ako. Pero I’m not looking!

“I don’t need to look din naman kasi. Kung darating `yon, darating lang.

“Merong mga nagku-compliment, pero hanggang doon lang. It’s not something na parang itutuloy sa panliligaw. It’s nice to be appreciated naman, okay!” saad niya.

Okey ba sa kanya ang mas bata sa kanya?

“Puwede naman siguro. Sana mga 50s lang! 40s, puwede naman siguro! Hahahaha!

“Pero hindi ko talaga hinahanap, eh! Matagal na rin naman akong walang ganiyan, kaya hindi ko rin nami-miss!

“Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling naligawan. More than 10 years na yata! Hahahaha! And it’s okay naman. Walang kaso!”

Siyanga pala, super excited na si Jackie sa magiging bakbakan, bugbugan, talakan, sampalan nila ni Jean Garcia sa ‘Widows’ Web’. Kakaiba nga ang karakter ni Jackie sa seryeng ito nina Bea Alonzo, Carla Abellana, ha!

At yes, pinaghahandaan na talaga niya ang pagsasagupa nila ni Jean.

“Meron kami ni Jean. Meron din kami ni Timmy (Cruz).

“Excited na ako kay Jean. Rawwwwrrrr! Ibang klase ito!

“Pinaghahandaan ko talaga si Jean. ‘Yun talaga ang exciting! Kami ni Jean, we’re like family. We trust each other. We will take care each other, kung ano man ang gawin o mangyari sa amin, at kung gaano man kahirap ang eksena na `yon!

“Walang pikunan sa amin. Mag-aalalayan kaming dalawa!

“Eh, first time namin ni Jean na magkasama kami sa teleserye. Mga dalaga pa kami, mga virgin pa kami, magkasama kami. Hahahaha!” sabi na lang ni Jackie.

Oh, bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)