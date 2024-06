Sino raw itong dating Cabinet secretary ang may pinag-aaral na boylet sa probinsya?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nag-enroll daw itong boylet sa isang aviation school sa Central Luzon.

Ang aviation school ay nag-aalok ng programa para sa pilot training, cabin crew training, airline services training at aircraft maintenance training.

Sa mga programang inaalok, bomalabs sa services o maintenance training si boylet dahil sayang ang kaguwapuhan nito kung madudumihan lamang ng grasa at langis. Mas swak daw itong maging piloto o kaya ay cabin crew.

Nagbayad daw si boylet ng higit P200,000 bilang pang-tuition noong Nobyembre last year at higit P100,000 naman noong Marso 2024, courtesy ni ex-Cabinet secretary.

Naisipan siguro ng boylet na mag-aral sa aviation school dahil madalas itong mangibang bansa kasama ang dating Cabinet secretary.

Kahit tambay na ngayon si boylet, aba’y walang binatbat ang mga sunog-baga sa kanto sa laki ng laman ng kanyang bank account.

As of December 2023 kasi, higit sa dalawang milyong piso ang laman ng kanyang bank account. Mayroon siyang savings ac-count na higit P400,000 ang laman, current account na higit P100,000 ang laman para makapag-isyu siya ng tseke.

Malaki-laki naman ang time deposit nito na nagkakahalaga ng P1,500,000 na binuksan noong Abril 2023 at nag-mature na noong Abril 2024.

Humingi ng bank certification si boylet dahil muli raw itong mag-aapply ng visa upang makapag-abroad, siyempre kasama ang dating Cabinet secretary.

Pintahan n’yo na. Ang pangalan ng boylet ay may letrang A, as in aray! Si ex-Cabinet member naman ay may pangalan na katulad ng miyembro ng boyband.