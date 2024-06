Naniniwala si Civil Service Commission (CSC) Chairperson Karlo Nograles na ang pagkakaloob ng Career Service Eligibility – Preference Rating (CSE-PR) sa mga partikular na kawani ng gobyerno ay magreresulta sa pagdami ng magiging civil service eligibles at magbibigay ng bagong oportunidad sa pagpasok sa serbisyo publiko.

“They always say that the government is the biggest employer whether nationally or locally. We hope that with this new issuance, we can get more eligibles, especially those na tina-target natin, the JOCOSC6,” ang pahayag pa ni Chairperson Nograles sa kanyang pagharap sa CSC press conference sa Philippine Information Agency (PIA).

“We’re very positive that this policy will have an impact in getting more civil service eligibles into the pool, and getting them to fill up vacant positions in the government,” dagdag pa ni Chairperson Nograles.

Ang JOCOSC6 ay ang collective term para sa partikular na grupo ng manggagawa sa pamahalaan, na kinabibilangan ng job order (JO), contract of service (COS), casual, contractual, coterminous, mga empleyadong mayrwoong Category III at Category IV positions, na siyang binanggit sa CSC Memorandum Circular No. 10 na may petsang 16 April 2013, at career service employees na mayroong first level eligibility.

Kaya naman hinimok ni Chairperson Nograles ang lahat ng JOCOSC6 workers na nasa serbisyo ng hindi bababa sa sampung taon subalit walang kaukulang civil service eligibility na mag-apply para sa CSE-PR at hanapin ang posisyon na akma sa kanilang pinag-aralan, training, at experience.

“Kahit putol-putol ang service at sa iba’t-ibang ahensiya, basta pinagsama-sama mo lahat iyon at aabot sa 10 years, qualified pa rin. Based on our Citizen’s Charter, within 20 days dapat ay mabigay na namin ang Certificate of Eligibility nila if complete ang lahat ng requirements,” paliwanag pa ni Chairperson Nograles.

Ayon pa a CSC head, base sa 2023 Inventory of Government Human Resource, nasa 586,551 ang bilang ng JO; nasa 246,261 naman ang COS; 21,905 ang coterminous, 126,238 ang casual, at 56,046 naman ang contractual personnel sa buong bans ana maaaring magbepenpisyo sa bagong resolusyon sa pag-a-apply nito para sa preference rating, kung mayroong sila ng lahat ng kinakailangang requirements.

“As of last year, ang vacancies natin sa career service in the entire Philippines are 200,889 at sa non-career service naman, 3,165 vacancies. Hopefully, with this policy of CSC, marami sa mga vacancies sa government can be filled up now because marami sa mga JOCOSC6 can apply for said vacancies and assured ang head of agency that these people can do the job kasi matagal na silang nagta-trabaho sa government,” sabi pa ni said Chairperson Nograles.

Career Service Eligibility – Preference Rating

Sa ilalim ng CSC Resolution No. 2301123, na ipinalabas noong 7 December 2023 at nagkabisa nitog 12 February 2024, ang Preference Rating na ang maximum ay 10 points ay idaragdag failed rating range (70.00 to 79.99) upang maabot ang passing rate na 80.00 para sa qualified applicants ng Career Service Examinations (CSEs), kaya naman sila ay maaaring maging kuwalipikaso sa Career Service Professional o Subprofessional eligibility.

Upang mag-qualify sa dagdag na puntos, ang JOCOSC6 employees ay kailangang mayroong pinagsamanat sampung taon na pagseserbisyo sa gobyerno, kung saan ang JOCOSC6 ay dapat ding magkaroon ng Very Satisfactory (VS) performance rating o katumbas nito sa dalawang pinakahuling rating periods kasunod ng petsa ng kanilang aplikasyon par sa pagkakaroon ng eligibility.

Ang mga aplikante ay dapat din nakapag-apply at kumuha ng scheduled CSE, simula noong 3 March 2024 CSE o pagkatapo, ito man ay para sa CSE Professional o CSE Subprofessional level, at sa pamamagitan ng PPT o ang lumang test modes, at nakakuha ng failed rating na hindi bababa sa 70.00.

Para makapag-apply, kailangang magsumite ng properly accomplished application form na mayroong litrato at documentary requirements sa CSC Regional o Field Office na siyang nakasasakop sa government agency kung saan nakatalaga o nakapagtrabaho ang JOCOSC6 worker. Ang application at complete requirements ay kailangang ma-fill up sa loob ng anim na buwan mula sa petsa ng paglalabas ng resulta ng kinuhang CSE.

Para sa kumpletong impormasyon hinggil sa pagkakaroon ng CSE-PR, bisitahin ang CSC website na csc.gov.ph.